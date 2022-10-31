Одна из погибших в Сеуле россиянок приехала в Корею из Приморья – власти

Фото: ТАСС/Игорь Иванов

Одна из россиянок, погибших в результате давки в центре Сеула, приехала в Корею из Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого агентства по международному сотрудничеству.

По данным ведомства, девушка скончалась в госпитале. Отмечается, что эту информацию подтвердило министерство иностранных дел России.

"Она стала четвертой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искрение соболезнования родным и близким погибшим", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла 29 октября в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. В узком переулке, который находится в популярном районе баров и клубов Итхэвон, возникла давка.

Как рассказал ранее профессор Шаньдунского университета Чон Чжэ Чжун, данный переулок имеет наклон и ширину четыре метра, что меньше даже по сравнению с соседними узкими улицам, поэтому регулярно становится проблемным участком во время массовых праздников.

Представители спасательных служб, в свою очередь, предполагают, что трагедия могла произойти из-за того, что скопившиеся в задней части переулка люди могли споткнуться и упасть на впереди стоящих людей. Это могло вызвать эффект домино и сильную давку у выхода из переулка.

По последним данным, жертвами трагедии стали 154 человека. В том числе четыре россиянки, которым было от 20 до 30 лет. Среди погибших также есть граждане Китая, Ирана, США, Японии, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.



Более 150 человек погибли в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле

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