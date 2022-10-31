Певец K-pop и актер Ли Джихан погиб во время давки в Сеуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Во время давки в Сеуле погиб певец K-pop и актер Ли Джихан, сообщает издание Billboard.

Джихан стал известным после второго сезона реалити-шоу Produce 101, в котором участники боролись за присоединение к K-pop группе, состоящей из 11 человек.

Актерскую карьеру он начал в 2019 году. Его первой работой стала корейская драма "Сегодня был еще один день Намхена".

Трагедия произошла 29 октября в районе Итхэвон в Сеуле. Там собрались десятки тысяч молодых людей, чтобы отпраздновать Хеллоуин. Массовая давка произошла в узком переулке, который соединяет отель и улицу с клубами и барами.

Жертвами произошедшего, по последним данным, стали 154 человека. В том числе четыре россиянки, которым было от 20 до 30 лет. Среди погибших также есть граждане Китая, Ирана, США, Японии, Франции, Австралии, Вьетнама, Узбекистана, Норвегии, Казахстана, Шри-Ланки, Турции и Австрии.

Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в Россию паромом через Приморье.



Более 150 человек погибли в давке на праздновании Хеллоуина в Сеуле

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