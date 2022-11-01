Полиция Южной Кореи признала ответственность за трагедию в Сеуле

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гын признал ответственность правоохранителей за то, что они не смогли предотвратить трагедию в Сеуле во время празднования Хеллоуина, сообщает Associated Press.

По заявлению ведомства, сотрудники правоохранительных органов неэффективно реагировали на вызовы службы экстренной помощи, которая предупреждала о грядущем инциденте.

Отмечается, что заявление было сделано на фоне растущего общественного давления на правительство Южной Кореи по поводу того, что трагедию можно было предотвратить.

Согласно последним данным, количество погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек. Среди погибших – 101 женщина и 55 мужчин.

29 октября в сеульском районе Итхэвон, который известен как центр ночной жизни города, во время празднования Хеллоуина произошла массовая давка. Десятки тысяч молодых людей оказались одновременно в узком переулке шириной всего четыре метра.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур до 5 ноября.



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