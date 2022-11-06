СК начал проверку после обрушения балкона жилого дома в Сочи

Фото: 23.mchs.gov.ru

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения балкона в Сочи. Об это СУ СКР по Краснодарскому краю сообщает в своем телеграм-канале.

"Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту гибели двух человек в результате обрушения балкона в многоквартирном доме на улице Донской", – говорится в публикации.

По информации СК, мужчина и женщина, которые были на балконе, скончались в результате полученных травм. Еще одного пострадавшего, который также находился там в момент обрушения, доставили в больницу.

Следователи прибыли на место происшествия, чтобы провести проверку.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обрушения балкона четвертого этажа жилого дома в Сочи.

Отмечалось, что прокуратура намерена выяснить все обстоятельства и причину произошедшего в ходе проверки. Специалисты уже отправились на место происшествия.

До этого хлопок бытового газа произошел в одной из квартир жилого дома в Сергиевом Посаде. В результате происшествия пострадал человек. Еще 35 были эвакуированы, среди них четыре ребенка.

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