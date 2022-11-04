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Новости

04 ноября, 00:00

Происшествия

"Московский патруль":в Подмосковье наказали катавшихся по пешеходному мосту мотоциклистов

"Московский патруль":в Подмосковье наказали катавшихся по пешеходному мосту мотоциклистов

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В Подмосковье оштрафовали мотоциклистов, которые катались по пешеходному мосту. Видеозапись, этой поездки, которую сделали очевидцы, попала к полицейским.

На кадрах видно, как двое мотоциклистов, лавируя между пешеходами, на приличной скорости едут по переправе через Москву-реку, которая закрыта для транспорта. Личности нарушителей установили быстро, теперь каждому из них придется заплатить по 2 тысячи рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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