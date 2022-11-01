"Московский патруль": в МВД наградили 30 граждан за мужество и героизм при спасении жизней

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил 30 граждан за мужество и героизм при спасении чужих жизней. В числе получивших награды оказались правоохранители из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского края.

Колокольцев поздравил полицейских с высокими наградами и отметил, что за каждой стоит история со счастливым финалом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

