Юрист рассказал о действиях в случае доступа мошенников к сим-карте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о порядке действий при доступе мошенников к сим-карте. Об этом сообщает RT.

Правозащитник уточнил, что бывают ситуации, когда сотовые компании могут дать пользователю дубликат сим-карты. В этом случае, заявил юрист, следует обращаться за компенсацией. При этом, если компания заявила об отказе, необходимо обращаться за помощью в суд общей юрисдикции.

"Из положений закона и разъяснений пленума Верховного суда РФ следует, что истец как потребитель услуг связи вправе был рассчитывать на то, что оператор связи, надлежащим образом и добросовестно исполняя свои обязательства, не предоставит возможность третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер", – указал Соловьев.

Он уточнил, что, согласно закону, если такая ситуация с сим-картой уже произошла, то компания должна в срочном порядке принять меры по приостановке доступа неизвестных лиц к абонентскому номеру.

Ранее директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская заявила, что не стоит записывать родственников в смартфоне под очевидными названиями, так как мошенники могут использовать номера близких для вымогательства денег.

При этом эксперт сообщила, что есть и другие ситуации, когда, наоборот, желательно, чтобы в телефоне можно было найти хотя бы несколько очевидных контактов близких или родственников. По словам Бобровской, это необходимо в случае ЧП.



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