Эксперт объяснила, почему не стоит записывать близких в телефоне под очевидными названиями

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Не стоит записывать членов семьи в телефоне под очевидными названиями, такими как "мама", "папа", "брат" или "сестра", предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.

Это нужно для того, чтобы сбить с толку мошенников, которые могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, пояснила эксперт. Речь идет об использовании механизмов социальной инженерии, когда злоумышленники начинают звонить родственникам от имени абонента с целью получения денег.

"Предлогов для этого – множество, чаще всего сообщается о ложном ДТП или других неприятностях, в которые якобы попал человек", – приводит слова Бобровской агентство "Прайм".

В то же время эксперт подчеркнула, что есть и другие ситуации, когда, наоборот, желательно, чтобы в телефонном списке можно было найти хотя бы несколько очевидных контактов близких или родственников. Это нужно для того, чтобы в случае, например, реального, а не вымышленного мошенниками ДТП, была возможность сообщить об этом ближайшему окружению.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам через WhatsАpp, представляясь сотрудником полиции, который якобы занимается расследованием дела о мошенничестве по поручению ФСБ. Также с целью вымогательства денег злоумышленники рассылают через мессенджер фальшивые поручения по расследованию уголовных дел.

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