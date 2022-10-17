Россиянам рассказали об опасных разрешениях для мобильных приложений

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Некоторые приложения смартфона могут отправлять вместо хозяина сообщения, записывать звук с помощью микрофона или передавать данные о геопозиции, утверждает эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин. По его словам, подобные разрешения могут быть опасными для пользователя.

Демин считает, что через некоторые приложения недоброжелатели могут собирать информацию о владельце гаджета и получать доступ к данным, хранящихся в смартфоне.

"Самое важное разрешение – это права администратора, оно, по сути, дает приложению полный доступ к мобильному устройству и его файловой системе. Доступ к чтению внутренней памяти означает доступ к закрытому хранилищу, в котором находятся базы данных приложений", – отметил Демин в интервью радио Sputnik.

Он утверждает, что злоумышленники не пренебрегают популярными приложениями, создатели которых допустили те или иные ошибки в разработке программы.

Помимо этого, Демин перечислил некоторые факторы, которые указывают на вредоносную активность мобильного приложения. Он рассказал, что признаком вмешательства является автоматическая подписка на платные рассылки и появление рекламы в приложениях.

Эксперт порекомендовал обращать внимание на отзывы пользователей и число загрузок. Качественную защиту смартфона сможет обеспечить антивирус, заключил Демин.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что при использовании функции Wi-Fi на гаджетах во время посещения торговых центров их владельцы получают данные о покупателях. Он отметил, что Wi-Fi дает возможность точнее выявлять местонахождение гостей по геолокации и по количеству подключений к беспроводной сети.

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