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14 октября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с такси на проспекте 60-летия Октября и попытка ограбления на Полярной

"Рейд 112": ДТП с такси на проспекте 60-летия Октября и попытка ограбления на Полярной

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Автомобиль Wolkswagen столкнулся с такси Skoda на проспекте 60-летия Октября. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

В магазин одежды на Полярной улице проникли грабители. Похитить они ничего не успели, потому что испугались сработавшей сигнализации.

Легковая машина столкнулась с мотоциклистом на Измайловском шоссе. Водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали с переломом ребра.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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