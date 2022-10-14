14 октября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": ДТП с такси на проспекте 60-летия Октября и попытка ограбления на Полярной
Автомобиль Wolkswagen столкнулся с такси Skoda на проспекте 60-летия Октября. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
В магазин одежды на Полярной улице проникли грабители. Похитить они ничего не успели, потому что испугались сработавшей сигнализации.
Легковая машина столкнулась с мотоциклистом на Измайловском шоссе. Водителя двухколесного транспортного средства госпитализировали с переломом ребра.
Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112