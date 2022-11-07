Движение на Калужско-Рижской линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов на Калужско-Рижской линии подземки осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

Ранее интервалы движения поездов на северном участке оранжевой ветки были временно увеличены для проверки инфраструктуры.

До этого сообщалось, что участок от "Автозаводской" до "Орехово" Замоскворецкой линии метро закроют на полгода с 12 ноября для строительства тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской". На время закрытия запустят бесплатные компенсационные автобусы.

По словам первого заместителя начальника метрополитена – начальника дирекции инфраструктуры Дмитрая Дощатова, все работы будут идти круглосуточно.

Пассажиры смогут строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2.



Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

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