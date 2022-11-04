Остановку у метро "Библиотека имени Ленина" временно отменили для ряда автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Остановку "Метро "Библиотека имени Ленина" временно отменили для некоторых автобусов из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что ограничение затронет маршруты № м1, м2, м6, м7, м9, а также е10, следующие в сторону метро "Лубянка". Пассажиров просят быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на нескольких участках улицы Гиляровского в центре Москвы будут поэтапно перекрывать в период с 4 по 14 ноября. Это связано с проведением строительных работ.



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