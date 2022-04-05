"Московский патруль": суд пересмотрит дело о гибели студентки МГИМО

Дело о гибели студентки МГИМО пересмотрят вновь. Суд первой инстанции признал Муртузали Меджидова невиновным в смерти его девушки.

Уточняется, что четыре года назад девушка выпала из окна четвертого этажа, после чего скончалась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.