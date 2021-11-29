"Московский патруль": нового главу ФСИН представили руководящему составу Минюста

Министр юстиции России Константин Чуйченко представил руководящему составу ведомства и представителям центрального аппарата ФСИН РФ нового директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева.

25 ноября генерал-полковник полиции Аркадий Гостев был назначен директором ФСИН указом президента. До этого он был заместителем министра внутренних дел и служил заместителем начальника ГУ МВД Росси по Москве.

Константин Чуйченко пожелал директору ФСИН и всему коллективу службы результативной работы по обеспечению правопорядка, созданию достойных условий содержания и соблюдению прав и свобод в пенитенциарных учреждениях.