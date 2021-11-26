"Аэрофлот" готовится к введению QR-кодов. Об этом заявил глава компании. По словам Михаила Полубояринова, специалисты дорабатывают программное обеспечение и технологические процессы. Важно сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров, добавил он.

Законопроекты о введении QR-кодов внесло в Госдуму правительство. Один из документов вводит коды на железнодорожном и авиатранспорте. Перед поездкой пассажиры должны будут предъявлять код, подтверждающий вакцинацию, перенесенную болезнь, либо медотвод. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.