"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 22 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



В среду, 22 июня, в столичном ожидается облачная с прояснениями погода и 19 градусов.