"The City": в прокат вышел сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"

Вселенная "Звездных воин" продолжает расширяться. Один из самых ожидаемых сериалов сентября – "Андор", очередной спин-офф и вполне самостоятельная история, которая может понравится даже тем, кто не любит джедаев.

В центре сюжета герой по имени Кассиан Андор. Аполитичный юноша, эгоистичный вор и циник, которому абсолютно безразлична судьба вселенной, клоны и джедаи. Но ровно до тех пор пока Империя – главный антагонист вселенной – не разрушает его родной дом. В итоге Андор становится революционером, а сериал превращается в шпионский триллер про формирование Альянса повстанцев.

Подробнее – в сюжете проекта The City.