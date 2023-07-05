"Преступно и недопустимо": как в РФ отреагировали на избиение журналистки Милашиной

4 июля неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавших уже доставили на лечение в столицу. Как на инцидент отреагировали в РФ и за рубежом и какие меры приняли в Чечне – в материале Москвы 24.

"Били полипропиленовыми трубами"

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов были похищены и избиты утром 4 июля в Грозном – туда они приехали на приговор по делу супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Как рассказала сама Милашина, у Немова сложилось впечатление, будто кто-то из участников нападения был с ними в одном самолете: перед вылетом рейс задержали, после чего на борт зашли двое и сели рядом с юристом.

Уже в Грозном примерно в полукилометре от аэропорта их такси нагнали три автомобиля, утверждает Милашина. "Вытащили таксиста из машины, нас вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу, видимо, тогда ткнули ножиком", – рассказала она (позднее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев уточнил, что у Немова ножевое ранение ноги).

Далее, по словам журналистки, через какое-то расстояние автомобиль заглох, после чего ее и адвоката затащили в овраг и избили от 10 до 15 человек. "Сашу очень жестоко били, меня тоже, грозили отрезать (пальцы. – Прим. ред.), пальцы тогда стали ломать. Не сломали. <…> Сотрясение мозга серьезное есть, но переломов нет", – сказала Милашина.

Кроме того, журналистке обрили голову и облили ее зеленкой. В момент избиения нападавшие говорили Немову, что он "слишком много здесь защищает, хотя никому здесь это не нужно", сказала Елена.





Елена Милашина журналист Ран нет, это ушибы. <...> Били полипропиленовыми трубами <...> Убедилась, что оружие мощное.

Милашина подчеркнула, что нападавшие понимали свои "возможности и ограничения". Их задачей было получение паролей от телефонов. Когда у них это не вышло, они сказали посчитать до ста, уткнули своих жертв в землю, заставили поесть этой земли и ушли. При этом у журналистки и адвоката уничтожили технику и документы.

Позже Милашину и Немова доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. В Минздраве Северной Осетии сообщили, что состояние избитых оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает. Затем журналистку и адвоката транспортировали спецбортом в Москву, они будут проходить реабилитацию в Боткинской больнице.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что приняты все необходимые меры для поиска виновных.





Рамзан Кадыров глава Чечни Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о произошедшем.

Поиск нападавших пока ни к чему не привел, так как они ехали на машине без номерных знаков, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Он предположил, что инцидент мог быть направлен на дискредитацию властей региона.



При этом министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на Милашину и Немова прослеживается "почерк западных спецслужб". По его мнению, это могло быть сделано для дискредитации России перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. По другой версии министра, мотивом могло быть раздувание судебного процесса над Заремой Мусаевой. Сам инцидент Дудаев назвал экстраординарным для республики.

"Новая газета" также выпустила свое заявление по ситуации с инцидентом в Чечне. В нем сказано, что издание пока "поостережется выдвигать какие-либо версии и обвинения".

"Командировка Милашиной была подготовленной, и у Лены, и у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной. К каким-либо выводам можно будет прийти после тщательного изучения обстоятельств произошедших событий", – сказано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале "Новой газеты".

Ранее на Елену Милашину, которая выпустила ряд статей на тему прав человека в Чечне, уже нападали в Грозном. В начале февраля 2022 года ей пришлось временно покинуть Россию из-за угроз на фоне обвинений со стороны руководства Чечни. Комментируя ситуацию вокруг дела Заремы Мусаевой, Рамзан Кадыров заявлял, что для него Милашина является террористкой, которая зарабатывает на теме республики и ее жителей.

Саму супругу бывшего судьи 4 июля приговорили к 5,5 года колонии по делу о насилии в отношении сотрудника полиции и мошенничестве.

"Очень серьезное нападение"

Владимиру Путину доложили об избиении Елены Милашиной и Александра Немова, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом оценку инциденту должны дать правоохранительные органы, подчеркнул представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер.

Минцифры выпустило заявление в поддержку Милашиной и Немова. В нем сказано, что журналист, выполняющий свои профессиональные обязанности, не должен подвергаться нападениям, пыткам и преследованиям. В ведомстве надеются, что все виновные понесут наказание. Там же призвали медиаотрасль проявить солидарность с избитыми в непростой ситуации.

"Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", – подчеркнули в министерстве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью российских граждан, нужно пресекать, а виновных – наказывать. Член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод назвал инцидент с избиением Милашиной и Немова "вопиющим". В свою очередь, в Союзе журналистов России (СЖР) указали, что любые нападения на представителей СМИ неприемлемы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале также осудил произошедшее.





Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Нападения на журналистов (безотносительно их позиции) – преступны и недопустимы. Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ.

За рубежом также отреагировали на ситуацию в Грозном. Международная федерация журналистов осудила "жестокое нападение" на Елену Милашину и потребовала проведения расследования, сказано в заявлении объединения. Кроме того, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила надежду, что российские власти сделают все для привлечения виновных к ответственности, отмечено в пресс-релизе организации.