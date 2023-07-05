"Преступно и недопустимо": как в РФ отреагировали на избиение журналистки Милашиной

4 июля неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавших уже доставили на лечение в столицу. Как на инцидент отреагировали в РФ и за рубежом и какие меры приняли в Чечне – в материале Москвы 24.
"Били полипропиленовыми трубами"
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов были похищены и избиты утром 4 июля в Грозном – туда они приехали на приговор по делу супруги бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Как рассказала сама Милашина, у Немова сложилось впечатление, будто кто-то из участников нападения был с ними в одном самолете: перед вылетом рейс задержали, после чего на борт зашли двое и сели рядом с юристом.
Уже в Грозном примерно в полукилометре от аэропорта их такси нагнали три автомобиля, утверждает Милашина. "Вытащили таксиста из машины, нас вниз головой. Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу, видимо, тогда ткнули ножиком", – рассказала она (позднее уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев уточнил, что у Немова ножевое ранение ноги).
Далее, по словам журналистки, через какое-то расстояние автомобиль заглох, после чего ее и адвоката затащили в овраг и избили от 10 до 15 человек. "Сашу очень жестоко били, меня тоже, грозили отрезать (пальцы. – Прим. ред.), пальцы тогда стали ломать. Не сломали. <…> Сотрясение мозга серьезное есть, но переломов нет", – сказала Милашина.
Кроме того, журналистке обрили голову и облили ее зеленкой. В момент избиения нападавшие говорили Немову, что он "слишком много здесь защищает, хотя никому здесь это не нужно", сказала Елена.
Милашина подчеркнула, что нападавшие понимали свои "возможности и ограничения". Их задачей было получение паролей от телефонов. Когда у них это не вышло, они сказали посчитать до ста, уткнули своих жертв в землю, заставили поесть этой земли и ушли. При этом у журналистки и адвоката уничтожили технику и документы.
Позже Милашину и Немова доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане. В Минздраве Северной Осетии сообщили, что состояние избитых оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает. Затем журналистку и адвоката транспортировали спецбортом в Москву, они будут проходить реабилитацию в Боткинской больнице.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что приняты все необходимые меры для поиска виновных.
Поиск нападавших пока ни к чему не привел, так как они ехали на машине без номерных знаков, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Он предположил, что инцидент мог быть направлен на дискредитацию властей региона.
При этом министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на Милашину и Немова прослеживается "почерк западных спецслужб". По его мнению, это могло быть сделано для дискредитации России перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. По другой версии министра, мотивом могло быть раздувание судебного процесса над Заремой Мусаевой. Сам инцидент Дудаев назвал экстраординарным для республики.
"Новая газета" также выпустила свое заявление по ситуации с инцидентом в Чечне. В нем сказано, что издание пока "поостережется выдвигать какие-либо версии и обвинения".
"Командировка Милашиной была подготовленной, и у Лены, и у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной. К каким-либо выводам можно будет прийти после тщательного изучения обстоятельств произошедших событий", – сказано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале "Новой газеты".
Ранее на Елену Милашину, которая выпустила ряд статей на тему прав человека в Чечне, уже нападали в Грозном. В начале февраля 2022 года ей пришлось временно покинуть Россию из-за угроз на фоне обвинений со стороны руководства Чечни. Комментируя ситуацию вокруг дела Заремы Мусаевой, Рамзан Кадыров заявлял, что для него Милашина является террористкой, которая зарабатывает на теме республики и ее жителей.
Саму супругу бывшего судьи 4 июля приговорили к 5,5 года колонии по делу о насилии в отношении сотрудника полиции и мошенничестве.
"Очень серьезное нападение"
Владимиру Путину доложили об избиении Елены Милашиной и Александра Немова, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом оценку инциденту должны дать правоохранительные органы, подчеркнул представитель Кремля.
Минцифры выпустило заявление в поддержку Милашиной и Немова. В нем сказано, что журналист, выполняющий свои профессиональные обязанности, не должен подвергаться нападениям, пыткам и преследованиям. В ведомстве надеются, что все виновные понесут наказание. Там же призвали медиаотрасль проявить солидарность с избитыми в непростой ситуации.
"Со своей стороны Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим: правовую, информационную, финансовую", – подчеркнули в министерстве.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что любые незаконные действия, угрожающие жизни и здоровью российских граждан, нужно пресекать, а виновных – наказывать. Член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод назвал инцидент с избиением Милашиной и Немова "вопиющим". В свою очередь, в Союзе журналистов России (СЖР) указали, что любые нападения на представителей СМИ неприемлемы.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале также осудил произошедшее.
За рубежом также отреагировали на ситуацию в Грозном. Международная федерация журналистов осудила "жестокое нападение" на Елену Милашину и потребовала проведения расследования, сказано в заявлении объединения. Кроме того, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выразила надежду, что российские власти сделают все для привлечения виновных к ответственности, отмечено в пресс-релизе организации.
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