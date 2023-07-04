В Минздраве сообщили, что угрозы жизни Немова и Милашиной нет

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Состояние ранее избитых в Чечне адвоката Александра Немова и журналистки Елены Милашиной оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Северной Осетии.

Отмечается, что они получают необходимое лечение, больница оснащена всеми медикаментами и оборудованием, которые нужны для его проведения.

Прокурор Чечни Арсан Адаев взял под личный контроль проверку по факту совершенного избиения.

"В настоящее время органом предварительного расследования организованы и проводятся проверочные действия в целях установления фактических обстоятельств произошедшего, определения степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также изобличения причастных к содеянному лиц", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Немова и Милашину избили 4 июля в Грозном. В столицу республики они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил установить личности нападавших.

Также председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации.

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков