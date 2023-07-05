Венедиктов сообщил, что Милашина и Немов находятся в Боткинской больнице в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бабинец

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых накануне совершили нападение в Чечне, сейчас находятся в Боткинской больнице в Москве. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом).

"Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц", – написал он.

Сообщение о местоположении пострадавших Венедиктов сопроводил фотографией фасада столичного медучреждения.

На Милашину и Немова напали в момент, когда они ехали в такси по Грозному. Туда они прибыли на оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Позже стало известно, что женщину осудили на пять с половиной лет колонии по делу о мошенничестве и нападении на сотрудника полиции.

Журналистка, описывая нападение, сообщила, что сначала злоумышленники вызволили из машины таксиста, а Немова затащили в овраг и начали избивать. Милашину облили зеленкой и обрили.

Спустя несколько часов после госпитализации в Минздраве Северной Осетии заявили, что состояние пострадавших оценивается как среднее тяжелое. При этом угрозы для жизни Милашиной и Немова нет, добавили там.



Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву