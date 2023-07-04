В ГД попросили главу СК прокомментировать введение статей в УК о нападении на журналистов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой высказать позицию ведомства по вопросу введения уголовной ответственности за посягательство на жизнь журналистов и адвокатов на фоне нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Отмечается, что она также попросила руководителя СК поручить сотрудникам правоохранительных органов провести проверку по факту нападения на Милашину и Немова, а также взять ход расследования по уголовному делу под личный контроль.

"Прошу вас, уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин. – Прим. ред.) <...> высказать позицию СК РФ относительно целесообразности внесения изменений в уголовное законодательство в части дополнения новыми статьями Уголовного кодекса РФ, предусматривающими ответственность за посягательство на жизнь лица, осуществляющего журналистскую <...> и лица, осуществляющего адвокатскую деятельность", – цитирует текст обращения РИА Новости.

Утром 4 июля стало известно, что Немов и Милашина были избиты неизвестными в Грозном, в который они прибыли для присутствия на вынесении приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Ее адвокатом выступает Немов.

Как уточнил руководитель Команды против пыток (ранее – Комитет против пыток, был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, позже самоликвидировался) Сергей Бабинец, напавшие, аргументируя свой поступок, якобы напоминали журналистке о написанных ею материалах и другой ее деятельности. Он добавил, что пострадавшим в том числе угрожали оружием.

Член СПЧ РФ Александр Брод сообщил, что обратится в Генпрокуратуру в связи с нападением. Он также направил информацию об этом в Союз журналистов РФ и в аппарат полпреда президента в СКФО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимиру Путину доложили о ситуации, он также призвал провести проверку в связи с нападением.

Между тем омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев отмечал, что инцидент является диверсией и провокацией против региона. Он сопроводил Милашину в Северную Осетию, а затем вернулся назад в Чечню.

В свою очередь, Бастрыкин поручил расследовать инцидент с нападением руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Виталию Волкову.



Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне