В Московском зоопарке появились два морских зайца

Два лахтака, или морских зайца, поселились в Московском зоопарке. Новоселов зовут Макс и Чарли, им по семь лет – это подростковый возраст для ластоногих. Ранее они жили в передвижном цирке, откуда несколько лет назад в зоопарк переехал их сородич Гарри.

Сейчас животные осваиваются в новом бассейне, демонстрируют хороший аппетит и активно взаимодействуют с зоологами. Морские зайцы крайне редко встречаются в зоопарках – трое обитателей Московского зоопарка остаются единственными в России, кто находится вне природы.

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