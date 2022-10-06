Зоологи показали, как проходят тренировки спасенного медведя Диксона

Зоологи показали, как проходят тренировки со спасенным белым медведем из поселка Диксон в Красноярском крае. Каждый день в течение часа его приучают к ветеринарным процедурам, например к забору крови из лапы. Для этого он должен выставить ее вперед.

Белому медведю в столице проводят полную диагностику. Как сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, после ежедневных тренингов и процедур одна из конечностей северного гостя стала более активной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.