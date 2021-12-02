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Регионы

11:25

В Приморье полностью закрыли "китовую тюрьму"

регионы

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бухту Среднюю в Приморье полностью освободили от вольеров, где держали китов и белух. Об этом сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Ведомство установило, что ООО "Лакколит" использовало акваторию бухты для стоянки и обслуживания судов, однако в 2018 году право аренды на часть акватории передали другим организациям, которые держали там незаконно выловленных косаток и белух.

"По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО "Лакколит" плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению", – говорится в сообщении.

В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находился в бухте Средней в Приморье.

Однако в сентябре зоозащитники заявили, что компании вылавливали млекопитающих, чтобы затем продать их в Китай. По их мнению, при установке квоты на вылов косаток не была учтена их численность, что могло нанести серьезный урон их популяции.

Нарекания вызывали и условия содержания животных. Зоозащитники отмечали отсутствие санитарно-гигиенических средств и мероприятий с животными, а также тесные вольеры. Активисты также заявили, что из вольеров исчезли больная косатка и три белухи: по мнению защитников, животные погибли из-за невыносимых условий содержания.

Косатки и белухи, выпущенные из "китовой тюрьмы" в Приморье, мигрируют на юг

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