В Приморье полностью закрыли "китовую тюрьму"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Бухту Среднюю в Приморье полностью освободили от вольеров, где держали китов и белух. Об этом сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Ведомство установило, что ООО "Лакколит" использовало акваторию бухты для стоянки и обслуживания судов, однако в 2018 году право аренды на часть акватории передали другим организациям, которые держали там незаконно выловленных косаток и белух.
"По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО "Лакколит" плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению", – говорится в сообщении.
В мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Вместе с 90 белухами 11 из них оказались в "Центре передержки морских млекопитающих", который находился в бухте Средней в Приморье.
Однако в сентябре зоозащитники заявили, что компании вылавливали млекопитающих, чтобы затем продать их в Китай. По их мнению, при установке квоты на вылов косаток не была учтена их численность, что могло нанести серьезный урон их популяции.
Нарекания вызывали и условия содержания животных. Зоозащитники отмечали отсутствие санитарно-гигиенических средств и мероприятий с животными, а также тесные вольеры. Активисты также заявили, что из вольеров исчезли больная косатка и три белухи: по мнению защитников, животные погибли из-за невыносимых условий содержания.
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