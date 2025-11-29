Самый большой в мире торговый центр построят в Дубае

В Дубае планируют открыть самый большой торговый центр в мире, стоимость которого оценивается в 4 триллиона рублей. Комплекс будет в три раза больше всего торгового центра Дубая и станет самым масштабным и дорогим в истории.

Внутри разместят галереи, обширные зеленые зоны и специальные площадки для электромобилей, где покупатели смогут совершать покупки, не выходя из машины. Проект также предусматривает использование искусственного интеллекта для оптимизации обслуживания.

