Самый высокий в мире отель открылся в Дубае

Фото: x.com/DXBMediaOffice

Официально признанный самым высоким в мире отель Ciel Dubai Marina в Дубае принял первых гостей. Об этом сообщает издание The National.

"Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, – 356 метров", – говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время в Дубае располагается восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу в форме паруса Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), высота которой со шпилем составляет 321 метр.

Ранее сообщалось, что в Дубае построят плавучий музей современного искусства DUMA, спроектированный японским архитектором Тадао Андо. Он станет важной частью стратегии по укреплению статуса города как мировой столицы искусства и инноваций.

В дизайне музея будут сочетаться традиции дубайского наследия и современной архитектуры. В здании расположатся выставочные пространства, ресторан и VIP-залы, площадки для лекций, образовательных программ и арт-ярмарок.

