Плавучий музей искусств построят в Дубае

Фото: Dubai Museum of Art

Плавучий музей современного искусства DUMA, спроектированный японским архитектором Тадао Андо, появится в водах канала Дубай-Крик. Он станет новым символом города, сообщает газета Gulf News.

"DUMA станет важной частью стратегии по укреплению статуса города как мировой столицы искусства и инноваций", – отметил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Как подчеркнула газета, музей создаст эффект парящего архитектурного шедевра над водой. В его дизайне будут сочетаться традиции дубайского наследия и современной архитектуры. На круглой выставочной галерее появится изогнутый фасад, а центральный цилиндрический проем позволит проникнуть внутрь естественному свету.

В здании расположатся выставочные пространства, ресторан и VIP-залы, площадки для лекций, образовательных программ и арт-ярмарок.

Ранее в Дубае возвели самый высокий в мире отель. Он откроется в ноябре 2025 года. Высота 82-этажного комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров.

