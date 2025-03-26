Новый музейный комплекс построят в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый музейный комплекс с концертным залом построят в Басманном районе ЦАО столицы. Завершить строительство планируют в 2028 году. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Здание суммарной площадью более 26 тысяч квадратных метров возведет инвестор по индивидуальному проекту на улице Малой Почтовой. В 15-этажном музее будут представлены экспозиции на нескольких нижних уровнях, а в подвальном помещении разместится парковка.

"Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство", – отметил вице-мэр.

Кроме того, в комплексе представят выставки, посвященные западноевропейской живописи, струнным музыкальным инструментам, русскому искусству после 1960-х годов, а также мемориальная квартира поэтессы Анны Ахматовой и музей книги.

Тем временем на верхних этажах будут размещены рабочие пространства для сотрудников и администрации. Здесь также будут оборудованы переговорная комната, архив, фондохранилище, фотолаборатория, реставрационные мастерские, цех живописи, мастерская по дереву, лаборатория графики, а также ювелирные и гончарные мастерские.

На самом верхнем этаже откроется ресторан. На первых пяти этажах здание расширят за счет симметричных консольных выносов. Музейный блок будет иметь двойной фасад, а внутреннюю утепленную стену создадут из материалов с разной текстурой. Кроме того, наружную стеклянную часть распишут изображениями. Для обустройства всей конструкции специалисты будут использовать панели, имитирующие бетон, дерево и натуральный камень.

"Рисунки выполнят в технике печати на стекле. Комплекс "венчает" высокотехнологичный офисный блок, который представляет собой светопрозрачный объем с видовой террасой", – добавил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Выбор материалов для оформления фасада музейной части здания был сделан с учетом тематики коллекций. Зал иконы оформят деревом, а зал классической живописи – натуральным камнем. В темное время суток пространство между двумя частями фасада будет освещаться.

Кроме того, в столичном районе Марьина Роща в течение восьми лет появится современный деловой квартал. В развитие площадки будет вложено около 51,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 2,4 миллиарда рублей.

На участке, площадь которого составляет 6,93 гектара, возведут более 187 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе административно-деловой комплекс и торгово-развлекательный центр со спортивным объектом. Также неподалеку будет построен отель на 850 номеров, а после территорию благоустроят и озеленят.