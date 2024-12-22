Лунную станцию с искусственной гравитацией построят в Японии

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Полноценную модель лунного поселения с искусственной гравитацией планируют построить в Японии. Ожидается, что она откроется в 2030 году, сообщила "Российская газета".

Основная цель "лунного городка" - доказательство того, что люди могли бы жить на Луне в условиях, аналогичных земным. Над проектом под названием The Lunar Glass работают ученые Университета Киото, а также специалисты из крупнейшей японской строительной корпорации Kajima.

"Лунное поселение" будет представлять собой параболическую структуру с размерами в 400 метров в высоту и 200 метров в диаметре. Для обеспечения искусственной гравитации она будет постоянно вращаться и вмещать до 10 тысяч человек.

Пока ученым удалось сделать только уменьшенную копию будущей постройки.

Как уточняет агентство Kyodo, у японских предпринимателей есть большой интерес к проектам, связанным с колонизацией Луны. Это связывают с недостатком земли в самой Японии.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер открыли выходной люк модуля "Поиск" МКС, чтобы установить спектрометр на модуль "Звезда" в ходе второй внекорабельной деятельности за 2024 год.