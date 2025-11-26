Дональд Трамп помиловал индейку в День благодарения

Дональд Трамп официально помиловал индейку по имени Курлыка в связи с Днем благодарения. Президент США пошутил, что изначально хотел назвать птицу в честь бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, но затем передумал.

Трамп также отметил, что в этом году ко Дню благодарения выбрали самую упитанную индейку. Птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и провели ночь перед церемонией в отеле, где стоимость двухместного номера составляет 700 долларов.

