Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 06:30

Политика

Дональд Трамп помиловал индейку в День благодарения

Дональд Трамп помиловал индейку в День благодарения

Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Депутаты Госдумы предложили установить минимальный размер алиментов в России

В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

Проект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму

Новости мира: в США выбрали индеек, которых Трамп помилует ко Дню благодарения

Трамп решил отсудить у BBC 5 млрд долларов за фейковое видео с ним

Дональд Трамп официально помиловал индейку по имени Курлыка в связи с Днем благодарения. Президент США пошутил, что изначально хотел назвать птицу в честь бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, но затем передумал.

Трамп также отметил, что в этом году ко Дню благодарения выбрали самую упитанную индейку. Птицы прибыли в Вашингтон из Северной Каролины и провели ночь перед церемонией в отеле, где стоимость двухместного номера составляет 700 долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика