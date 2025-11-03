Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

Утро в Афганистане началось с мощных подземных толчков. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере страны. Уже известно о 10 погибших и около 300 раненых. Стихия ощущалась также в соседних Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. Могла пострадать знаменитая Голубая мечеть.

Тела трех израильских заложников обнаружили в Газе. Одно из них – полковника, командира Южной бригады ЦАХАЛ Асафа Хамами. Поисковую операцию проводят военные ХАМАС и сотрудники Красного Креста. Завалы разбирают вручную, а также с помощью техники. На данный момент между палестинским анклавом и Тель-Авивом действует перемирие. Правительство еврейского государства утвердило соглашение о прекращении огня в ночь на 10 октября.

