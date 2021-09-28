Британцы устраивают драки за бензин на заправках

В Великобритании многокилометровые очереди на заправки. Люди дерутся, размахивают ножами, а некоторые подкарауливают водителей бензовозов на пустынных трассах. Причем топливо в стране есть.

Проблемы скорее организационного характера. Но они уже повлияли на жизнь миллионов британцев. Многие вынужденно перешли на удаленку и забрали на онлайн-обучение детей – доехать до школы или офиса просто не на чем. Топливо многие ищут сутками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.