В России создадут систему контроля за производством воды от скважины до прилавка

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Чиновники планируют запустить аналог Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), чтобы контролировать добычу и производство природной воды непосредственно от скважины. Это, по замыслу авторов инициативы, позволит пресечь поток фальсификата, передает РБК.

Систему апробации воды от скважины до прилавка планируют разработать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Стороны рассчитывают подписать соответствующее соглашение о взаимодействии в ближайшее время. Об этом сообщил представитель ЦРПТ.

Обязательная маркировка минеральной воды в системе "Честный знак" (оператором которой является ЦРПТ) начнется с 1 декабря 2021 года. А с 1 марта 2022 года маркировать будут и остальные категории питьевой воды.

Однако такая мера контроля распространяется на уже готовую и упакованную продукцию, а добычу питьевой воды из скважин лицензируют Роснедра. Предполагается, что аналог ЕГАИС позволит восполнить этот пробел.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что единая система позволит соединить сведения о добыче воды с информацией о готовой продукции. Это даст возможность прослеживать ее на всех этапах – от скважины до потребителя.

По словам замминистра, сейчас подобных инструментов, позволяющих потребителю получить полные и достоверные данные о происхождении воды в каждой конкретной бутылке, нет.

Сбором данных будет заниматься ЦРПТ, агрегируя информацию из систем Роснедр и Росгеофонда. Единая система позволит контролировать добычу и производство всей природной питьевой и минеральной воды, в том числе столовых, лечебно-столовых и лечебных минеральных вод.

Отмечается, что производителей обяжут указывать, из какой скважины и по каким документам получена вода, что позволит определить, использовались ли посторонние источники при ее производстве. Основанием для проверки станет превышение количеством произведенной воды объемов добычи из указанных скважин.

Проблема фальсификации упакованной воды стоит остро не первый год. По данным НИУ ВШЭ, в 2018–2019 годах доля незаконного оборота на рынке питьевой и минеральной воды составляла 29–39%. По информации Федеральной налоговой службы для контрафакта составляет 30%.

Полное обеление рынка способно увеличить годовую выручку легальных производителей на 22 миллиарда рублей, в связи с чем на 2 миллиарда возрастут налоговые поступления.

Примеры интеграции информационных систем маркировки и ведомств в России уже есть. Так, потребители могут отследить, из какого сырья сделана готовая молочная и животноводческая продукция: в системе "Честный знак" стали доступны ветеринарные сертификаты из информационной системы Россельхознадзора "Меркурий".

Производители инициативу по маркировке природной воды поддерживают. В частности, позитивную оценку дала компания "Холдинг Аква", являющаяся производителем "Ессентуков".

В пресс-службе компании заявили, что "Холдинг Аква" регулярно сталкивается с проблемой контрафакта. Часто недобросовестные производители под видом "Ессентуков № 4" и "Ессентуков № 17" продают воду из совершенно других месторождений, используя похожий дизайн упаковки.

Производитель убежден, что до потребителя крайне важно донести информацию о продукте, чтобы он знал, из какого источника взята эта вода.

Представитель "Холдинг Аква" также отметил, что запуск новой системы маркировки приведет к значительным расходам со стороны бизнеса, поскольку производителям придется закупить новое оборудование и необходимы запчасти, а также заплатить за генерацию кодов и ежемесячную стоимость эксплуатации. Однако для решения данной проблемы государством разработаны различные меры поддержки.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 объяснила, какие проблемы может спровоцировать злоупотребление минеральной водой. Так, пить ее сверх нормы не рекомендуется людям с заболеваниями пищеварительного тракта.

