Специалисты предупреждают, что в России может возникнуть дефицит зимнего дизельного топлива. Для его производителей могут ввести дополнительный акциз. После этого в некоторых регионах его производство может стать нерентабильным. Об этом заявили в Независимом топливном союзе.

При этом в Минэнерго заверили, что такой сценарий исключен, а российский топливный рынок сейчас находится в стабильном состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.