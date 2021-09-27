Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель

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Стоимость барреля североморской нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 79 долларов впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:00 цена фьючерса на нефть с поставкой в декабре 2021 года поднялась на 2,28%, составив 79,01 доллара за баррель.

К 17:04 рост замедлился, стоимость нефти марки Brent составила 78,93 доллара за баррель. Это на 2,2% превышает уровень закрытия предыдущей сессии.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.

