В Чикаго открыли первый банк для женщин. Дело в том, что по статистике женщинам-предпринимателям в США гораздо реже выдают кредиты на развитие бизнеса.

Основатели First Women’s Bank говорят, что хотят исправить эту ситуацию.

Голубую ленту на церемонии открытия перерезала мэр Чикаго Лори Лайтфут. Она заявила, что женский банк покажет всему миру, что Чикаго – территория равных возможностей для всех. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.