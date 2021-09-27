Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с лета 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:10 27 сентября минимальная стоимость европейской валюты составила 84,9925 рубля. Курс доллара между тем опустился до отметки 72,58 рубля. Ранее к моменту закрытия торгов курс евро составил 85,08 рубля, а доллара – 72,65 рубля.
До этого старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, что в ближайшее время есть вероятность укрепления позиций рубля, однако в дальнейшем возможно его плавное ослабление.
По мнению эксперта, потенциал укрепления российской валюты к доллару остается незначительным: до 71–72 рублей за доллар к середине 2022 года. С конца того же года начнется плавное ослабление, темпы которого не будут превышать 4% годовых, чему поспособствует ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта.
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