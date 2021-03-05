В Минцифры отреагировали на сообщения об отключении домашнего интернета

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров. Об этом сообщает RT.
Он подчеркнул, что в ближайшее время на заседании Госкомиссии по радиочастотам примут решение по вопросу продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.
"Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет", – заявил Канцуров.
Он добавил, что операторам необходимо своевременно заменить оборудование, чтобы не было перебоев с доступом к интернету.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что операторам в ближайшие дни придется отключить свои сети из-за окончания действия разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц, которое вступает в силу 11 марта.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что в 2021 году цены на мобильную связь и домашний интернет могут вырасти на 10–15%. По мнению генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, в 2021 году рост цен составит 10–12%. Специалист объяснил это растущим потреблением трафика, что, в свою очередь, вынуждает операторов тратиться на расширение емкости сетей.
Специалист отметил, что дополнительные расходы операторов последуют за выполнением требований нормативно-правовых актов, а именно "закона Яровой" и проекта "Доступный интернет".
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