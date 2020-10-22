В Госдуме предложили заморозить тарифы на услуги домашнего интернета

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить цены на домашний интернет до 1 июля 2021 года, сообщает RT со ссылкой на его письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву.
В нем Федоров отметил, что ряд работодателей отправили большинство своих сотрудников на удаленную работу. Депутат также привел сведения опросов провайдеров, которые ожидают повышения цен на их услуги на 10–20% в 2021 году.
Он подчеркнул, что в связи с этим у работников, а также у пострадавших от экономических трудностей, возникнут дополнительные расходы.
"В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года", – подчеркнул Федоров.
Ранее аналитическое агентство Telecom Daily провело опрос среди топ-менеджеров провайдеров. Большинство респондентов считают, что цены на услуги связи вырастут на 10–15%.
Среди причин опрошенные указывали негативные тенденции в экономике из-за пандемии коронавируса, слабые позиции рубля и проекты властей, требующие дополнительных расходов.
Кроме того, аналитики консалтинговой компании Kearney предрекли рост цен на онлайн-сервисы в России после пандемии коронавируса на 31%. Стоимость развлекательных сервисов и вовсе могут подняться на 48%.
В то же время, по словам экспертов, резкого роста цен на услуги связи не ожидается. Аналитики заявили, что связь в России уже в течение 10 лет дешевле, чем в Восточной Европе.
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