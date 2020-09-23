Аналитики предрекли двойной рост цен на онлайн-сервисы

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Цены на онлайн-сервисы могут значительно вырасти после пандемии коронавируса в России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на консалтинговую компанию Kearney.
Аналитики компании заявили, что расходы россиян на цифровые сервисы могут вырасти на 31%. По их данным, самыми перспективными для роста выручки станут развлекательные сервисы. Их стоимость может вырасти на 48%, уточнили эксперты.
Специалисты также считают, что подорожают сервисы аудиокниг, новостей и киберспорта, музыкальные сервисы и другие приложения, которые требуют подписок. По их мнению, цены могут вырасти и на онлайн-образование.
При этом, по словам экспертов, резкого роста цен на услуги связи на фоне пандемии не ожидается. Аналитики отметили, что связь в России уже в течение 10 лет дешевле, чем в Восточной Европе.
Ранее жителей России предупредили о повышении цен на ряд товаров иностранного производства. По данным финансовых экспертов, рост затронет в первую очередь бытовую технику и автомобили. Речь идет о повышении цен примерно на 10%.
Помимо техники, как отмечают специалисты, прогнозируется подорожание некоторых продуктов. В частности, это касается хлеба и муки – виноват низкий урожай 2020 года. Об аналогичной проблеме ранее сообщали в отношении подсолнечника и производных из него продуктов.
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