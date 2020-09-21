Россиян предупредили о подорожании ряда товаров в ноябре

Стало известно, какие товары подорожают в ноябре

Жителей России предупредили о повышении цен на ряд товаров иностранного производства. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По данным финансовых экспертов, рост затронет в первую очередь бытовую технику и автомобили. В обоих сегментах речь идет о повышении цен примерно на 10%.

Специалисты порекомендовали россиянам совершать крупные покупки сейчас, чтобы избежать переплаты в дальнейшем. Сам по себе рост цен объясняется ослаблением рубля и экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Помимо техники, прогнозируется подорожание некоторых продуктов. В частности, это касается хлеба и муки – виноват низкий урожай 2020 года. Об аналогичной проблеме ранее сообщали в отношении подсолнечника и производных из него продуктов.

Кроме того, министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому повысятся акцизные сборы на сигареты. Рост составит 20% относительно предыдущих значений.

