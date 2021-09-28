Премьер Японии объявил о полном снятии режима ЧС по COVID-19 с 1 октября

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Премьер-министр Японии Есихидэ Суга официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу, сообщает РИА Новости.

Сейчас режим ЧС действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хего, Фукуока и Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с COVID-19, предполагающий более мягкие ограничения.

В настоящее время почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения и число тяжелых случаев снизились до уровня, который позволяет снять ограничения после 30 сентября.

Несмотря на отмену режима ЧС, смягчения будут вводить постепенно. Сперва ограничение по максимально допустимому числу присутствующих увеличат на крупных мероприятиях до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей.

Заведениям, прошедшим процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, позволят продолжать работу до 21:00. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в 20:00.

Ранее из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Гран-при Японии чемпионата "Формулы-1". Соревнования должны были пройти 8–10 октября. В прошлом году японский этап "Формулы-1" также был отменен.