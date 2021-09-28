Премьер Японии объявил о полном снятии режима ЧС по COVID-19 с 1 октября

11:58
Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу, сообщает РИА Новости.
Сейчас режим ЧС действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хего, Фукуока и Окинава. Еще в 8 префектурах действует режим усиленных мер по борьбе с COVID-19, предполагающий более мягкие ограничения.
В настоящее время почти во всех префектурах число заражений, нагрузка на медицинские учреждения и число тяжелых случаев снизились до уровня, который позволяет снять ограничения после 30 сентября.
Несмотря на отмену режима ЧС, смягчения будут вводить постепенно. Сперва ограничение по максимально допустимому числу присутствующих увеличат на крупных мероприятиях до 10 тысяч, или 50% от общего числа зрителей.
Заведениям, прошедшим процедуру подтверждения относительно мер по предотвращению распространения вируса, позволят продолжать работу до 21:00. Сейчас рестораны, бары и кафе закрываются в 20:00.
Ранее из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Гран-при Японии чемпионата "Формулы-1". Соревнования должны были пройти 8–10 октября. В прошлом году японский этап "Формулы-1" также был отменен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: