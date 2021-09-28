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В мире

01:11

В посольстве РФ возмутились размещенными в Испании баннерами о русских девушках

за рубежом

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

В посольстве РФ в Испании назвали недопустимой акцию организации Nueva Vida, которая сообщила о размещении на улицах страны баннеров с фотографией "меню" с ценами на девушек с русскими именами.

По словам организаторов, это сделано в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Дипломаты назвали данные действия провокационными.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida", – говорится в сообщении российского посольства в Facebook.

Уточняется, что представители дипмиссии обратились в различные министерства и финансовые организации, которые указаны на сайте Nueva Vida в качестве ее попечителей и потребовали принять срочные меры по ликвидации баннеров и "дальнейшего недопущения подобных выходок".

Немедленно снять "социальную рекламу" и принести извинения потребовали также русскоязычная диаспора и адвокаты. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно - гражданство России. <...> Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры", – приводит агентство слова адвоката Олега Губарева.

Также отмечается, что ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании одобрил создание профсоюза работников сферы сексуальных услуг (OTRAS), устав которого ранее аннулировали по решению национальной судебной коллегии.

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