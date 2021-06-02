Верховный суд Испании разрешил создание профсоюза проституток

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Верховный суд (ВС) Испании одобрил создание профсоюза работников сферы сексуальных услуг (OTRAS), устав которого ранее аннулировали по решению национальной судебной коллегии. Об этом сообщает РИА Новости.

Устав OTRAS обнародовали в августе 2018 года. Он вызвал полемику в испанском обществе. Несмотря на то что национальное законодательство запрещает только деятельность сутенеров и сводничество, против профсоюза выступили многочисленные феминистские организации.

В ноябре 2018 года национальная судебная коллегия запретила создание OTRAS, заявив, что его устав подразумевает наемную проституцию.

Ранее сообщалось, что столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги.