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В мире

16:55

Верховный суд Испании разрешил создание профсоюза проституток

за рубежом

Фото: AP/Alberto Di Lolli

Верховный суд (ВС) Испании одобрил создание профсоюза работников сферы сексуальных услуг (OTRAS), устав которого ранее аннулировали по решению национальной судебной коллегии. Об этом сообщает РИА Новости.

Устав OTRAS обнародовали в августе 2018 года. Он вызвал полемику в испанском обществе. Несмотря на то что национальное законодательство запрещает только деятельность сутенеров и сводничество, против профсоюза выступили многочисленные феминистские организации.

В ноябре 2018 года национальная судебная коллегия запретила создание OTRAS, заявив, что его устав подразумевает наемную проституцию.

Ранее сообщалось, что столичная полиция на площади Киевского вокзала пресекла деятельность массажного салона, в помещении которого оказывались незаконные интимные услуги.

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