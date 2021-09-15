В Египте для туристов открыли самую древнюю усыпальницу

В Египте для туристов впервые открыли Южную усыпальницу погребального комплекса пирамиды Джосера. Она считается древнейшим каменным сооружением мира.

Археологи нашли ее 15 лет назад, с тех пор в усыпальнице шли реставрационные работы.

Захоронение представляет собой колодец глубиной 31 метр, на дне которого стоит саркофаг из розового гранита. От него расходится сеть подземных коридоров.

В совете по делам памятников Египта особо подчеркнули, что в первую очередь приглашают на экскурсии туристов из России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.