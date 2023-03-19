Новости мира: митинги в Париже и Вашингтоне

В Париже прошел митинг против поставок вооружения на Украину и выхода Франции из НАТО и Евросоюза. На улицы вышло несколько тысяч человек. Другой митинг – против пенсионной реформы – прошел неспокойно. Полиции опять применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Прекратить оказывать финансовую помощь Украине призывали и участники митинга в США. Сотни человек собрались у Белого дома с требованием отказаться от милитаризма, санкционной политики. Также они призывали расформировать НАТО.

Четырнадцать человек погибли при землетрясении, которое произошло в Эквадоре. Растет число пострадавших. Сейчас в числе раненых почти 400 человек. Об этом сообщают власти. Полностью разрушено 7 домов.

В Канаде грузовой поезд сошел с рельсов. Инцидент произошел в провинции Онтарио. Поезд перевозил зерно. Недалеко от города Порт-Колборн несколько вагонов опрокинулись на путях. Зерно засыпало железнодорожное полотно. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.