Житель Львова набросился на украинку из Днепропетровска из-за русской речи – СМИ

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Во Львове местный житель набросился на двух украинок из-за того, что они говорили на русском языке. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Мужчина на украинском языке спросил у одной из девушек, откуда она приехала. Та по-русски ответила ему, что она из Днепропетровска, после чего мужчина посоветовал ей выучить государственный язык. Также житель Львова попытался ударить украинок сумкой.

Девушка заявила мужчине, что может свободно говорить по-украински, однако будет разговаривать на том языке, на котором захочет.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в России учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение он отправил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

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