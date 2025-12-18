В Китае запретили сериалы, в которых директора и миллиардеры влюбляются в бедных девушек

В Китае запретили сериалы, в которых богатые генеральные директора и миллиардеры влюбляются в бедных девушек. Власти Поднебесной считают, что подобные киноленты формируют у зрительниц ложные надежды.

Девушки, насмотревшись таких историй, начинают мечтать о сказочном принце вместо того, чтобы строить свою карьеру и добиваться успеха. Чиновники уверены, что это разрушительно действует на молодые умы и подрывает трудовую мотивацию.

