18 декабря, 06:45

В мире

В Китае запретили сериалы, в которых директора и миллиардеры влюбляются в бедных девушек

Воды у острова Ормуз в Иране окрасились в кроваво-красный цвет

Эксперты заявили о возможном начале масштабной операции США против Каракаса

Новости мира: бразильский город Петрополис пострадал от мощного наводнения

Дональд Трамп выступил с обращением к нации

Новости мира: издание Politico сообщило о давлении США на ЕС из-за изъятия активов РФ

Новости мира: в Казахстане объявили штормовое предупреждение из-за мощной снежной бури

Футболист Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года по версии FIFА

Природный пожар начал быстро распространяться в Чили

Особняк из фильма "Один дома" вернется к экранному облику

В Китае запретили сериалы, в которых богатые генеральные директора и миллиардеры влюбляются в бедных девушек. Власти Поднебесной считают, что подобные киноленты формируют у зрительниц ложные надежды.

Девушки, насмотревшись таких историй, начинают мечтать о сказочном принце вместо того, чтобы строить свою карьеру и добиваться успеха. Чиновники уверены, что это разрушительно действует на молодые умы и подрывает трудовую мотивацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

