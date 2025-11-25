25 ноября, 11:00В мире
Продажу мяса кошек, собак и летучих мышей запретили в Джакарте
Фото: 123RF.com/vikingpro
Губернатор индонезийской Джакарты Прамоно Анунг запретил продажу мяса собак, кошек, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками бешенства.
"Во время встречи с защитниками животных я пообещал издать соответствующее постановление губернатора. Я его уже подписал", – приводит его слова Detik.
Анунг подчеркнул, что постановление предусматривает запрет на продажу сырого мяса животных, а также переработанных продуктов. Введенная мера призвана повысить уровень санитарной безопасности в городе.
Ранее сообщалось, что в Китае покупатели начали находить в мясных полуфабрикатах искусственные человеческие зубы. Одна из жалоб коснулась сосисок, купленных в провинции Цзилинь.
Кроме того, в городе Дунгуань в одной из сети ресторанов пожилой мужчина обнаружил два зуба в димсамах. Еще один зуб с металлическим штифтом был найден в шанхайском магазине.