Продажу мяса кошек, собак и летучих мышей запретили в Джакарте

Губернатор индонезийской Джакарты Прамоно Анунг запретил продажу мяса собак, кошек, летучих мышей и других животных, являющихся переносчиками бешенства.

"Во время встречи с защитниками животных я пообещал издать соответствующее постановление губернатора. Я его уже подписал", – приводит его слова Detik.

Анунг подчеркнул, что постановление предусматривает запрет на продажу сырого мяса животных, а также переработанных продуктов. Введенная мера призвана повысить уровень санитарной безопасности в городе.

