OC: в Китае рестораны подают людям мясо енотов и лис, выдавая за баранину и говядину

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Китайские рестораны продают мясо лис и енотов, выдавая за говядину и баранину. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на портал Oddity Central.

По данным издания, в китайских регионах, которые известны производством меха, перепродают туши лис и енотов, очищая от внутренних органов и подкожного жира.

Как утверждается в материале, чтобы затруднить идентификацию мяса, продавцы подвергают его дополнительной термической обработке (тушат или жарят перед заморозкой).

Эксперты, опрошенные порталом, указали, что такое мясо представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку животные, выращенные ради меха, употребляют в пищу гормоны и лекарства, а также могут быть переносчиками опасных микробов.

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